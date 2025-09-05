Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:21, 5 сентября 2025Экономика

Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

Путин заявил, что при резком снижении ключевой ставки начнут расти цены
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, с которой Банк России и борется при помощи ставки. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — обрисовал глава государства последствия такого шага. Он напомнил, что Центробанк в настоящее время стремится вернуть инфляцию к уровням не более 4-5 процентов.

Обсудить
Последние новости

Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости