Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

Путин заявил, что при резком снижении ключевой ставки начнут расти цены

Резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, с которой Банк России и борется при помощи ставки. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — обрисовал глава государства последствия такого шага. Он напомнил, что Центробанк в настоящее время стремится вернуть инфляцию к уровням не более 4-5 процентов.