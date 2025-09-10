Курс доллара в России достиг пятимесячного максимума

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 85 рублей впервые с 11 апреля

В среду, 10 сентября, курс доллара на межбанковском рынке России достиг новой вышины и оказался больше 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

На пике котировки американской валюты доходили до уровня примерно в 85,24 рубля. Столь высоких значений на внутреннем межбанковском рынке не наблюдалось на протяжении последних пяти месяцев. Ближе к 13:30 по московскому времени котировки незначительно снизились и опустились до 84,84 рубля. Несмотря на это, прирост с начала дня составил почти 1,15 рубля.

Ранее курс доллара на внебиржевом рынке РФ впервые с весны пробил отметку в 84 рубля. В последний раз превысить эту планку американской валюте удавалось в первой половине апреля. Официальный курс доллара руководство Центробанка (ЦБ) установило на уровне в 83,24 рубля, что стало максимальным значением с 12 апреля 2025 года.

Ряд аналитиков еще летом предупреждали о грядущем резком ослаблении рубля осенью. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в частности, объяснял подобную динамику в том числе ожидаемым снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем сентябрьском заседании, а также возможной отменой обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко к числу основных причин укрепления американской валюты относила снижение цен на основные категории отечественной экспортной продукции, включая нефть. Кроме того, на соотношение сил в валютной паре оказывают давления растущие госрасходы, отмечала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. Вкупе с высоким уровнем потребления на внутреннем рынке эти факторы привели к наблюдающемуся сейчас росту курса доллара.