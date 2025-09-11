Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:06, 11 сентября 2025Экономика

Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро на рынке Forex поднялся выше 100 рублей впервые с февраля 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В первой половине 11 сентября курс евро на рынке Forex впервые с февраля 2025 года поднялся выше 100 рублей, а с начала недели валюта подорожала на пять рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Investing.com.

На максимуме по состоянию на 11:00 по московскому времени евро доходил до 100,46 рубля. Курс доллара поднялся выше 86 рублей, однако эту отметку он уже преодолевал накануне.

Курс юаня на Мосбирже впервые с марта поднялся выше 12 рублей, что свидетельствует об ослаблении российской валюты по всем позициям.

Накануне Банк России установил доллар на отметке 84,92 рубля, евро — 99,82 рубля, а юаня 11,89 рубля. С начала недели официальные курсы доллара и евро выросли более чем на три рубля.

Падение курса российской валюты происходит перед заседанием совета директоров Банка России, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают ее снижения на один или два процентных пункта, до 16-17 процентов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что излишне высокий курс российской валюты невыгоден власти и бизнесу, а 100 рублей за доллар было бы гораздо лучше. По его мнению, ослабление рубля поможет бизнесу и увеличит доходы бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Британский пловец-чемпион решил выступить на «Олимпиаде на стероидах»

    Apple объяснила несовершенство нового iPhone

    Военный аналитик указал на одну деталь на обнаруженных в Польше беспилотниках

    Пьянство пилота привело к 18-часовой задержке трех рейсов

    В Конгрессе США одобрили выделение военной помощи Украине

    Курс евро превысил 100 рублей

    Экс-депутат Рады назвал Киев выгодополучателем убийства сторонника Трампа

    На Западе послали президента Финляндии после слов о России

    Пугачева оценила танцоров Булановой и дала певице совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости