В Госдуме назвали невыгодным слишком крепкий рубль

Глава комитета Госдумы Аксаков назвал желательным падение курса рубля на 25 %

Нынешний курс российской валюты, находящийся на уровне 80 рублей за доллар уже продолжительное время, невыгоден власти и бизнесу. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, желательно было бы вернуться к курсу 100 рублей за доллар, чтобы отечественные товары могли конкурировать с импортными за счет резкого роста цен на последние. Вместе с тем, добавил депутат, ожидать падения стоимости российской валюты на 25 процентов в ближайшее время не приходится.

Аксаков добавил, что рассчитывать на резкое снижение ключевой ставки Центробанка, что могло бы ослабить рубль, не приходится. К концу года этот показатель вряд ли опустится ниже 14-15 процентов.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган указал, что укрепление курса рубля в первой половине 2025 года было связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

По оценке экономиста Михаила Зельцера, осенью 2025 года российская валюта может ослабеть до 85-90 рублей за доллар, если ключевая ставка продолжит снижаться.