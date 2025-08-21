Экономика
09:35, 21 августа 2025Экономика

В Банке России оценили влияние санкций и ставки на курс рубля

ЦБ: Высокая ключевая ставка сработала на укрепление курса рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Укрепление курса рубля в первой половине 2025 года было в первую очередь связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Он обратил внимание, что при высоких ставках по кредитам снижается спрос на товары, в том числе импортные, а значит, и на валюту. Еще один фактор — это выросшая привлекательность рублевых активов.

«К тому же если кредиты дорогие, то, скажем, экспортеры для уплаты налогов и других расходов внутри страны предпочитают в том числе продавать накопленную ранее валюту вместо того, чтобы занимать в рублях», — уточнил Ганган.

Что касается кратковременного ослабления рубля в конце 2024 года, то в этой ситуации, по мнению Гангана, сработали разовые факторы. В первую очередь это очередные санкции в ноябре, снизившие поступление валюты в РФ, и пик импортных закупок со стороны автодилеров. Дело в том, что накануне повышения утилизационного сбора они приобрели машин больше обычного, сформировав повышенный спрос на валюту.

Отвечая на вопрос о том, как возможное снятие санкций может отразиться на рубле, Ганган объяснил, что все будет зависеть от того, какие именно ограничительные меры могут быть отменены. Если на какое-то время ограничений для экспорта станет меньше, а для импорта — нет, то предложение валюты может увеличиться и поддержать рубль.

По мнению экономиста Михаила Зельцера, осенью 2025 года российская валюта может ослабеть. Курс доллара вырастет до 85-90 рублей, а евро — до 95-100 рублей.

