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13:15, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Губернатор назвал способ предотвратить миграцию россиян в большие города

Королев: Миграцию россиян в развитые города может предотвратить качественное образование
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый
Виталий Королев

Виталий Королев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Регионам необходимо развивать образование и модернизировать городскую среду, чтобы предотвратить миграцию россиян в мегаполисы. Таким мнением с корреспондентом «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Я считаю, что самой главной мерой, которая позволит предотвратить отток населения в крупные развитые экономические центры — Москву и Санкт-Петербург, — является качественное образование», — назвал он способ предотвратить миграцию россиян в развитые города.

По словам Королева, развитие образовательной системы помогает готовить востребованных специалистов и создавать условия для их дальнейшего трудоустройства в регионе. Губернатор также отметил выгодное географическое положение Тверской области. «Люди приезжают к нам жить, отдыхать и иногда даже работать», — подчеркнул Королев.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин назвал регионы России с квартирами по цене телефона. Он рассказал, что такую недвижимость можно приобрести на севере России и в депрессивных муниципалитетах — с большим оттоком населения, стареющим жилым фондом и слабой инфраструктурой.

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