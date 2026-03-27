15:01, 27 марта 2026

Названы регионы России с квартирами по цене телефона

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Купить квартиру по цене телефона можно на севере России и в депрессивных муниципалитетах — с большим оттоком населения, стареющим жилым фондом и слабой инфраструктурой. Регионы страны с самым дешевым жильем назвал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин, пишет aif.ru.

По словам специалиста, в России есть сильный разрыв между стоимостью квартир в крупных городах и на периферии. Единичные варианты за 100-200 тысяч рублей пока встречаются, но обычно речь идет о проблемных объектах на сомнительных территориях.

В основном такие квартиры продают в Архангельской области, Республике Коми, Воркуте, Красноярском крае и отдельных районах Смоленской области. «Типичные характеристики таких объектов: малые или убывающие населенные пункты, высокий износ дома, слабая инфраструктура, проблемы с занятостью, зачастую сложный климат, ликвидность крайне низкая», — пояснил риелтор.

Чуть больше в России предложение квартир со стоимостью до 500 тысяч рублей, но они тоже находятся в небольших городах и селах со слабым спросом, добавил Шурыгин.

Ранее стало известно, что россияне все чаще переезжают из больших городов в деревни. Развитию тренда способствуют удаленные заработки, упрощение логистики и господдержка малых городов и поселений. Из соображений экономии все чаще граждане решаются переехать в маленький город, чтобы обзавестись жильем подешевле.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    Все новости
