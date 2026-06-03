В России призвали обезопасить средствами ПВО детские лагеря и фестивали

Депутат Панеш: Безопасность детских лагерей и фестивалей должна быть на уровне ПВО

Во время детских летних фестивалей, лагерей или спортивных сборов безопасность участников должна быть организована на уровне систем ПВО и организованных укрытий, предложил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат считает, что после трагедии в Старобельске безопасность детей на общественных мероприятиях и в местах отдыха должна быть организована по трем форматам. В них он включил обеспечение средствами ПВО, укрытиями и рассеивание больших групп на мелкие.

Панеш уточнил, что фестивали и концерты должны проводиться в закрытых помещениях с укрытиями и ПВО. Летние мероприятия на открытом воздухе, где на площадках собираются тысячи молодых людей, по его словам, надо перенести в закрытые концертные залы, спорткомплексы, крытые сцены, где есть подвальные помещения или цокольные этажи, пригодные для укрытия.

Кроме того, по его предложению, лагеря нужно организовывать с рассредоточением детей по малым группам и с обязательным укрытием. Это значит, что нельзя организовывать палаточные лагеря на 500 детей в чистом поле, где нет ни подвала, ни заглубленного помещения. Если лагерь расположен в зоне потенциального риска атаки БПЛА, то не более 50 детей на одну смену, добавил парламентарий.

«Как выпускники приграничных школ могут сдавать экзамены в другом регионе, так и детские команды могут проводить соревнования не в зоне риска, а в "тыловых" регионах с гарантированной безопасностью. Для этого федерациям и минспорту необходимо скорректировать календарь: вывозить детей туда, где нет угрозы, а не свозить в одну точку. Мы не отменили ЕГЭ в приграничье — мы сделали его безопасным. Так же должны поступить с летними фестивалями, лагерями и соревнованиями», — сказал Панеш.