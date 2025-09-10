Экономика
08:33, 10 сентября 2025Экономика

Названо самое вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

ТАСС: ЦБ понизит ключевую ставку до 16 процентов годовых в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 12 сентября, руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности продолжит цикл ослабления денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперты сходятся во мнении, что совет директоров регулятора на следующем заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) — с нынешних 18-ти до 16 процентов годовых. Главными причинами подобной динамики большинство опрошенных аналитиков назвали охлаждающийся спрос на внутреннем рынке и замедление инфляции. Темпы роста потребительских цен в стране, отмечают они, сейчас складываются ниже прогнозов ЦБ.

Кроме того, поясняет главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, не стоит сбрасывать со счетов риски излишнего охлаждения российской экономики. Ее траектория развития, объясняет ведущий аналитик «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, в настоящее время идет по нижней границе прогноза ЦБ. Это может подтолкнуть руководство регулятора в пользу широкого шага смягчения ДКП.

Подавляющую часть первой половины 2025 года совет директоров Центробанка удерживал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. В начале лета руководство регулятора снизило планку до 20-ти, а в конце июля — до 18 процентов. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в ЦБ называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому таргету в 4 процента. Аналитик финансового рынка Андрей Бархота предупреждал, что в ряде отраслей уже сейчас наблюдается глубокая рецессия. Если не понизить ставку до 16 процентов, отмечал он, подобные риски могут распространиться и на другие важные сектора российской экономики.

