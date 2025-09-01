Экономика
19:03, 1 сентября 2025Экономика

В России заявили о тревожной ситуации в экономике

Аналитик Бархота: В ряде отраслей экономики РФ наблюдается глубокая рецессия
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В некоторых отраслях российской экономики уже сейчас наблюдаются признаки глубокой рецессии. О тревожной ситуации заявил аналитик финансового рынка Андрей Бархота, его слова приводит RTVI.

Одним из немногих оставшихся способов избежать околонулевой динамики темпов роста в ключевых отраслях, по мнению эксперта, является резкое ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) руководством Центробанка (ЦБ). Если на ближайшем заседании, которое состоится 12 сентября, совет директоров регулятора не опустит планку до 16 процентов годовых, рецессия может распространиться на другие сектора национальной экономики.

Основной проблемой отечественных экспортеров, отметил Бархота, сейчас является излишне крепкий рубль. Подобное соотношение в валютной паре с долларом приводит к сокращению выручки компаний, продукция которых ориентирована на внешние рынки. Резкое снижение ключевой ставки, пояснил аналитик, создаст предпосылки для ослабления рубля, что будет выгодно российским экспортерам.

Ранее о проблеме крепкого рубля для отечественных компаний заявлял глава ВТБ Андрей Костин. Оптимальным для них курсом является 90-100 рублей за доллар, отметил он. Нынешние же котировки Костин назвал вредными для российской экономики. При таком раскладе казна получает меньше поступлений, что в итоге может негативным образом отразиться на финансировании различных отраслей экономики, которые продолжают сталкиваться с ростом издержек.

