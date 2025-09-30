Названы условия оживления российского бизнеса

Глава РСПП Шохин: Активность бизнеса в РФ вырастет при ключевой ставке в 10-12 %

Деловая, инвестиционная и производственная активность отечественного бизнеса вырастет при ключевой ставке в 10-12 процентов, именно этот уровень является оптимальным для отечественных предпринимателей. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), которое продолжилось по итогам сентябрьского заседания совета директоров регулятора, пока не является достаточно резким для оживления бизнес-активности на внутреннем рынке. Нынешний уровень ключевой ставки в 17 процентов годовых все еще остается во многом заградительным для большинства российских предпринимателей, посетовал Шохин.

При ставке в 10-12 процентов, добавил он, начнут постепенно восстанавливаться инвестиционные проекты, которые «были положены на полку» в период рекордной ключевой ставки. В идеале же для качественного оживления российского бизнеса необходима однозначная ключевая ставка, резюмировал Шохин. «Бизнесу нужна приемлемая ставка, при которой инвестиционные проекты, если не полетят, то по крайней мере будут быстро восстанавливаться», — констатировал руководитель отраслевого объединения.

Ключевая ставка, которая подавляющую часть первой половины 2025 года находилась на рекордно высоком уровне в 21 процент, уже привела к резкому замедлению темпов роста российской экономики. По итогам января-июня, согласно оценке Росстата, динамика упала до 1,2 процента.

О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Этому поспособствует ряд факторов, включая усиливающийся эффект от западных санкций, усложнение проведения трансграничных расчетов на фоне усиления контроля со стороны США, кадровый дефицит вкупе с рекордно низкой безработицы и падение экспорта. При таком раскладе эксперты не исключили околонулевых темпов роста ВВП РФ по итогам этого года.