Экономика
09:55, 26 сентября 2025Экономика

В Госдуме назвали вероятный предел снижения ключевой ставки

Аксаков: В 2025 году ключевая ставка ЦБ вряд ли опустится ниже 15 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2025 году ключевая ставка ЦБ вряд ли опустится ниже 15 процентов. Вероятный предел смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По мнению депутата, новые вводные по государственным расходам и параметрам федерального бюджета повышают вероятность того, что ключевая ставка не опустится в 2025 году ниже 15 процентов.

«В этой ситуации Центральному банку будет непросто бороться за ценовую стабильность. Реакция рынка на новости оказалась негативной, но ЦБ смотрит не на рынок ценных бумаг, а на показатели инфляции. Если рост цен продолжит замедляться, как замедлялся последние полгода, Центробанк продолжит снижать ключевую ставку», — пояснил он.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала контроль над инфляцией одним из главных вызовов для ЦБ. При решении этой важнейшей задачи, подчеркнула глава ЦБ, нельзя позволить себе «промахнуться и уйти на штрафной круг», отметила она в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме.

Также в рамках форума Набиуллина заявила, что создать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов и роста производительности труда позволит развитие рынка капитала. В конечном счете такой подход сможет решить проблему высоких темпов экономического роста. «Это означает доступность длинных денег, это означает низкую инфляцию, это означает рынки капитала», — заключила председатель ЦБ.

