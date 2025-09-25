Набиуллина назвала главный вызов для ЦБ

Набиуллина сочла вызовом для ЦБ взять под контроль инфляцию

Для руководства Центробанка (ЦБ) взять под контроль инфляцию является одним из главных вызовов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

При решении этой важнейшей задачи, подчеркнула глава ЦБ, нельзя позволить себе «промахнуться и уйти на штрафной круг». «Для себя мы видим как вызов взять инфляцию под контроль», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме.

Несмотря на внешние и внутренние факторы, добавила она, ЦБ совместно с правительством по силам обуздать инфляцию. Однако в борьбе с ростом потребительских цен необходимо действовать взвешенно и осторожно, заключила Набиуллина.

Именно высокая инфляция стала одной из причин не слишком резкого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. По итогам сентябрьского заседания совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку до 17 процентов, хотя представители ряда ключевых отраслей ожидали ее снижения до 16 процентов. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП Набиуллина неоднократно называла устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню в 4 процента. Однако годовые темпы роста потребительских цен в стране все еще более чем вдвое превышают установленный ЦБ таргет.