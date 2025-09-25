Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

Набиуллина назвала важной задачей создать стимул для развития рынка капитала

Правительству России необходимо перейти от слов к делу в вопросе развития рынка капитала, необходимо создавать реальные стимулы для привлечения инвестиций. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме. Ее слова приводит ТАСС.

Несмотря на масштабные западные санкции и непростые условия на внутреннем рынке, подчеркнула руководитель регулятора, ЦБ совместно с правительством по силам решить вышеуказанную проблему. «Меры намечены, но, конечно, вот это вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реально стимул для развития рынка капитала», — резюмировала Набиуллина.

Развитие рынка капитала, добавила она, позволит создать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов и роста производительности труда. Последний показатель в России заметно отстает от уровня в развитых странах. Повышение производительности труда она назвала «единственным путем» для высоких темпов экономического роста. «Это означает доступность длинных денег, это означает низкую инфляцию, это означает рынки капитала», — заключила Набиуллина.

Пока что обуздать годовую инфляцию руководству ЦБ не удается. В начале сентября темпы роста потребительских цен в стране все еще оставались более чем вдвое выше целевого показателя, установленного руководством регулятора на уровне в 4 процента. Именно высокая инфляция стала одной из причин осторожного понижения ключевой ставки до 17 процентов по итогам сентябрьского заседания. Что касается дальнейших перспектив, то они во многом будут зависеть от устойчивости замедления роста цен на внутреннем рынке. Если регулятор увидит, что инфляция приближается к таргету, отмечала Набиуллина, совет директоров ЦБ перейдет к более активному смягчению ДКП.