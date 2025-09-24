Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей. В России представили план нового бюджета. На что потратят деньги?

Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на три года

Российский Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Ключевые приоритеты на ближайшие три года — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны. В министерстве документ называют сбалансированным и устойчивым, а это важно для поддержания макроэкономической стабильности страны.

Основной акцент в документе делается на поддержку демографии, здравоохранение и образование. Также большое внимание уделено развитию экономики страны. Среди прочего, на достижение технологического лидерства в будущем трехлетнем периоде предусмотрено почти два триллиона рублей.

Что вошло в новый проект бюджета

В новом проекте предусмотрена выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На три года на эту выплату и программу маткапитала предусмотрено 1,8 триллиона рублей. Столько же планируют выделить на обеспечение семейной ипотеки. А на льготную ипотеку предлагается дополнительно направить 230 миллиардов рублей.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В ближайшие годы на развитие здравоохранения в стране направят более триллиона рублей. В частности, 900 миллиардов заложено в проекте на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, более 94 миллиардов рублей российские власти собираются потратить на развитие объектов детского здравоохранения в рамках нацпроекта «Семья». Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — на финансирование капремонта школ.

Ставку НДС предложили пересмотреть

Также Минфин предлагает пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Если эта инициатива будет одобрена правительством, с 2026 года базовая ставка НДС в России повысится с нынешних 20 до 22 процентов.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

При этом льготная ставка в 10 процентов для социально значимых товаров сохранится. К таким товарам относятся продукты первой необходимости (хлеб, яйца, фрукты, молоко, сахар, соль, мука и другие), а также детские товары, лекарства и учебные издания.

Еще одно важное изменение касается букмекеров. С будущего года предлагается ввести налог в 5 процентов на принятые букмекерами ставки и 25-процентный налог на прибыль букмекерских контор. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до 10 миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.