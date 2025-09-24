Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

Российский Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность, передает РИА Новости. В министерстве уточнили, что новый проект сбалансированный и устойчивый.

Главные приоритеты — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка и достижение национальных целей к 2030-му. Среди прочего, на достижение технологического лидерства в будущем трехлетнем периоде предусмотрено почти два триллиона рублей.

Также из сообщения ведомства следует, что ставку налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается поднять с 20 до 22 процентов с 2026 года. При этом льготная ставка в 10 процентов сохраняется для всех социально значимых товаров. К ним относятся продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другое. Возможные налоговые изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, подчеркнули в Минфине. Также предлагается с 2026-го ввести налог в 5 процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.

Кроме того, в проект бюджета заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На это заложено заложено на трехлетний период более 1,8 триллиона рублей. Еще проект бюджета предусматривает около 1,8 триллиона рублей на семейную ипотеку.