Самозанятым закручивают гайки. Какие ограничения готовят и отменят ли режим в 2026 году
Какие претензии возникают к самозанятым и работающим с ними компаниям
Экспериментальный режим налога на профессиональную деятельность (НДП), который в народе стали называть налогом для самозанятых, ввели в России в 2019 году на 10 лет. Это упрощенная система налогообложения для физлиц, работающих на себя, например, бьюти-мастеров или частных репетиторов.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим, платят с доходов от самостоятельной работы налог по льготной ставке:
- 4% при работе с другими физлицами;
- 6% — с юридическими лицами.
Им не нужно представлять декларацию и платить страховые взносы. Весь учет и формирование чеков происходят в приложении «Мой налог».
За годы своего существования эксперимент оброс множеством поводов для критики: злоупотреблять им стали и физлица, и компании, с ними сотрудничающие.
Самозанятые
За 7 с лишним лет в России зарегистрировалось огромное число самозанятых.
зарегистрировались в России к концу 2025 года
При этом далеко не все пользуются режимом как положено, а именно не фиксируют доходы (вообще все или их часть) и не платят с них налог. Такое поведение закономерно привлекает пристальное внимание налоговиков.
У нас очень много людей зарегистрировалось самозанятыми. Многие из них не показывают официального дохода. И, безусловно, у государства возникает вопрос: а зачем вы зарегистрировались самозанятыми, если вы не получаете дохода или получаете его очень мало, крайне редко и не систематически? Государство в лице ФНС подозревает, что лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, не отражают все операции, весь свой уровень дохода, который они получили от своих партнеров.
Определенная часть доходов самозанятых действительно не отражается в приложении «Мой налог» и не облагается НДП — это объективная реальность. Из-за этого у государства возникает вполне понятное желание усилить контроль за их заработками.
Компании
Даже если самозанятый исправно платит налоги, проблемы возникают, если он сотрудничает с компаниями, которые используют его как дешевую замену штатного сотрудника.
Самозанятый может брать заказы у юрлиц — это никто не запрещает. Но если такие подработки подозрительно регулярны, налоговая может заподозрить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.
Это позволяет фирмам нелегально экономить сотни тысяч рублей, ведь доходы самозанятых не облагаются НДФЛ (13%), а сотрудничество с ними не требует уплаты страховых взносов (еще 30%).
злоупотребляют налогом на профессиональный доход (по результатам проверок Роструда в 2025 году)
Как в России ужесточают контроль за самозанятыми и работающими с ними компаниями
Самозанятые
В конце марта стало известно, что Федеральная налоговая служба может получить право отслеживать переводы денег между физическими лицами. Соответствующий законопроект подготовил Минфин, его уже внесли на рассмотрение в правительство.
Всю общественность всколыхнула новость, что планируется законодательно закрепить передачу банками информации о движении денежных средств по счетам физических лиц в налоговые органы. Я думаю, как раз и начнут с контроля за движением денежных средств по счетам самозанятых — исключительно в целях повышения прозрачности бизнес-доходов и полноты отчисления налоговых платежей с доходов, получаемых самозанятыми.
Пока доходы физлиц, которые приходят им на карту от других граждан, по большей части остаются вне поля зрения налоговиков.
Сейчас запросить данные у банков инспекторы могут только при наличии серьезных оснований. Законопроект призван ликвидировать эту серую зону и сделать прозрачными для ФНС скрытые платежи, которые должны облагаться налогом.
Компании
С порочной практикой использования самозанятых вместо штатных сотрудников борются разными методами: контроль за компаниями ужесточают повсеместно.
С середины февраля 2026-го в России усилился обмен данными между ФНС, комиссиями по нелегальной занятости и Рострудом, чтобы эффективнее выявлять факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми конструкциями.
Теперь отдельным организациям и ИП грозит более пристальное внимание государства. Вот какие параметры должны быть соблюдены.
- Фирма работает более чем с 35 самозанятыми.
- Каждый из них получает свыше 35 000 рублей в месяц.
- Сотрудничество длится свыше 3 месяцев.
Помимо этого, потревожить покой работающих с самозанятыми компаний готовится свежая инициатива Минэкономразвития для цифровых платформ.
Ведомство предложило ввести механизм, в рамках которого платформы должны будут самостоятельно блокировать возможность для организаций привлекать плательщиков НДП при нарушении определенных критериев.
Такая блокировка может стать возможной при слишком тесном сотрудничестве: длительностью от 6 месяцев и работе на заказчика свыше 160 часов в месяц (что эквивалентно стандартной 40-часовой рабочей неделе). По задумке министерства, при таких условиях платформа просто перестанет показывать самозанятого и фирму друг другу.
Ограничения хотят накладывать на два месяца, после чего плательщик НДП и организация смогут возобновить сотрудничество.
С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике — именно его должны дополнить предложения Минэкономразвития. Эксперты считают, что эти меры позволят сохранить специфику такой экономики и одновременно дать людям возможность зарабатывать время от времени.
Отменят ли самозанятость в России в 2026 году
Еще в октябре 2025-го Совфед предлагал правительству досрочно закрыть институт самозанятости. Такую позицию там объясняли желанием не допустить практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников. Дальше предложения дело тогда не зашло.
Сейчас, убежден эксперт Владимир Саськов, переживать из-за возможного прекращения специального налогового режима для самозанятых не стоит.
Что касается досрочного прекращения, то сомневаюсь. Осталось потерпеть государству какой-то год, и эксперимент, собственно, прекратится вследствие прекращения закона.
Так что самозанятые почти наверняка продолжат пользоваться преимуществами НДП до конца 2028 года. Но следить за ними и их работой с юрлицами явно будут куда пристальнее.
Что будет с самозанятостью после окончания эксперимента
Возможно несколько сценариев. Владимир Саськов полагает, что специальный налоговый режим в общих чертах сохранится, но трансформируется в нечто новое.
Думаю, что, скорее всего, этот режим может быть модернизирован и, наоборот, останется в качестве инструмента взаимодействия между обществом в лице самозанятых и государством, но с тотальным контролем за формированием налоговой базы через передачу информации от банков к налоговым органам.
Похожую позицию занимают в Госдуме. В феврале 2026-го председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагал после 2028 года ограничить применение режима для самозанятых только услугами для физлиц и предоставлением недвижимости в аренду.
могут уйти в «тень» при отмене режима НПД (по результатам исследования платформы «Консоль»)
Другие эксперты не столь оптимистичны. Есть предположение, что самозанятым придется переквалифицироваться в индивидуальных предпринимателей, тем более для них уже есть довольно комфортная автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) с налоговой ставкой 8%. Это к тому же согласуется с трендом на повышение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса.