Теперь вы знаете
Саморазвитие и карьера
06 апреля 2026, 14:05

Действительно ли целый кластер российских профессионалов может остаться без работы из-за замедления Telegram уже к концу 2026 года?

Разобрались с экспертами
Возможная блокировка Telegram в России приведет к массовому закрытию малого бизнеса и рабочих мест, считает глава InfoWatch Наталья Касперская. Пока что массовых увольнений не наблюдается, но жесткие меры против мессенджера заработали относительно недавно, а регуляторы намерены усилить борьбу с обходом блокировок. Узнали у HR-эксперта, каких именно специалистов на этом фоне могут уволить до конца года.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Кого уволят первыми в случае блокировки Telegram

В первою очередь перебои в Telegram вредят сотрудникам, чья работа технически привязана к функциям мессенджера или зависит от стабильного удаленного доступа.

Больше всего под ударом SMM-менеджеры, администраторы каналов, специалисты по Telegram-ботам и удаленные координаторы (из-за сбоев в удаленке). <...> Пострадают фрилансеры в маркетинге и IT-поддержке малого бизнеса.

Гарри Мурадян

Для корпораций потеря одного канала продвижения пройдет незаметно, а вот малый бизнес, который годами выстраивал продажи через Telegram, рискует закрыться, считает Наталья Касперская.

По ее словам, альтернатив Telegram с такими же инструментами сейчас просто нет, считает. Она также добавила, что один из ее знакомых по этой причине «сейчас просчитывает ближайшее банкротство».

Еще, полагает эксперт, блокировка обернется проблемами для людей с инвалидностью, для которых удаленная работа в привычном мессенджере остается единственным способом заработка.

Вернут ли всех с удаленки в офис из-за блокировки Telegram

Для большого количества удаленных работников мессенджер давно стал средством коммуникации с коллегами и руководством, а также важным рабочим инструментом. Его блокировка может кардинально поменять выстроенные механизмы работы.

Но, несмотря на меры против Telegram, эксперты не ждут массового возвращения сотрудников с удаленки в офисы. CEO HR-агентства Sayhire Татьяна Юсупова называет разговоры о конце удаленки «медийным хайпом» и эмоциональной реакцией на временную нестабильность связи.

По ее словам, бизнес уже давно использует альтернативные корпоративные системы и не зависит от одного инструмента. Рынок адаптируется гораздо быстрее, чем меняются управленческие привычки.

© Создано при помощи нейросети

С этим согласен и управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Он подчеркивает, что удаленка — это значимая часть рынка: в 2025 году доля таких вакансий выросла до 10% (более 900 тысяч предложений).

Говорить о крахе удаленки некорректно — на рынке скорее идет нормализация и сегментация форматов. Работодатели переходят к избирательной модели, а не к запрету. Жесткие требования полного возврата в офис несут риск потерь в найме и удержании, особенно в дефицитных профессиях.

Алексей Чихачев
управляющий партнер HR-агентства А2

По прогнозам агентства А2, в 2026 году доминирующей моделью для офисных сотрудников станет гибрид: офис оставят для совместной работы и обучения, а дом — для задач, требующих концентрации.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева отмечает, что массовый возврат в офисы невыгоден самим работодателям.

Больше полезных знаний
Он приведет к дополнительным издержкам на аренду и коммуналку, снизит лояльность коллектива и сделает невозможным наем специалистов из других регионов.

Однако независимый директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова считает, что компании будут активнее возвращать людей в офисы для стимулирования командной работы и инноваций.

На удаленке эффективно работают только сотрудники, выполняющие рутинные, повторяющиеся задачи (например, написание кода или обработку запросов). В ближайшем будущем подобные задачи перейдут к ИИ. А люди будут заниматься тем, что требует коммуникации, эмпатии и интуиции. Работа в офисе будет восприниматься как привилегия и возможность заниматься творческими и стратегическими проектами.

Татьяна Кожевникова
эксперт в области управления персоналом

Таким образом, полная удаленка останется уделом линейного персонала, не влияющего на стратегию бизнеса, в то время как гибридный формат станет стандартом для ключевых сотрудников.

Что происходит с Telegram в России

Проблемы с доступом к мессенджеру начались еще зимой 2026 года. В Роскомнадзоре подтвердили, что ограничивают работу приложения, так как оно содержит опасный контент и не борется с мошенничеством и терроризмом.

Больше полезных знаний
Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что платформа проигнорировала 150 тысяч запросов на удаление запрещенных материалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, избежать блокировки мессенджер сможет только в том случае, если выполнит требования закона и будет «на гибком контакте» с властями.

Однако основатель Telegram Павел Дуров заявил, что команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России.

С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram еще труднее для обнаружения и блокировки.

Павел Дуров
основатель Telegram

Почему мессенджер еще не заблокировали

В феврале в СМИ появились слухи, что Telegram якобы могут полностью заблокировать 1 апреля. Роскомнадзор это сообщение не комментировал, но в указанную дату сервис продолжил работу, хотя и с перебоями.

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил, что технически полностью заблокировать мессенджер сейчас невозможно.

Трафик неоднороден, он зашифрован, меняет свой состав и идет через разные каналы.

Что будет дальше: платные VPN и угроза экстремизма

Помимо технических ограничений самого Telegram власти планируют бороться и со способами их обхода. С мая 2026 года в России могут ввести плату за превышение лимита международного VPN-трафика (предположительно, 150 рублей за каждый гигабайт свыше 15 Гб). Минцифры также просит интернет-платформы из «белого списка» ограничивать доступ к своим сервисам для пользователей с включенным VPN.

Параллельно в Госдуме и ФСБ обсуждают юридический статус самого приложения.

Почему покупка Telegram Premium может стать незаконной

ФСБ расследует уголовное дело против Павла Дурова по статье «Содействие террористической деятельности».

На этом фоне глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что Telegram могут признать в России экстремистским. Юрист Александр Хаминский пояснил: в таком случае покупка Premium-аккаунтов и оплата услуг внутри мессенджера будет приравниваться к финансированию экстремизма.

При этом в Минцифры заверяют, что Telegram останется доступен в зоне проведения СВО, где им активно пользуются военнослужащие.

Источники
Больше полезных знаний
