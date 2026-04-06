Для корпораций потеря одного канала продвижения пройдет незаметно, а вот малый бизнес, который годами выстраивал продажи через Telegram, рискует закрыться, считает Наталья Касперская.

По ее словам, альтернатив Telegram с такими же инструментами сейчас просто нет, считает. Она также добавила, что один из ее знакомых по этой причине «сейчас просчитывает ближайшее банкротство».

Еще, полагает эксперт, блокировка обернется проблемами для людей с инвалидностью, для которых удаленная работа в привычном мессенджере остается единственным способом заработка.

Вернут ли всех с удаленки в офис из-за блокировки Telegram

Для большого количества удаленных работников мессенджер давно стал средством коммуникации с коллегами и руководством, а также важным рабочим инструментом. Его блокировка может кардинально поменять выстроенные механизмы работы.

Но, несмотря на меры против Telegram, эксперты не ждут массового возвращения сотрудников с удаленки в офисы. CEO HR-агентства Sayhire Татьяна Юсупова называет разговоры о конце удаленки «медийным хайпом» и эмоциональной реакцией на временную нестабильность связи.

По ее словам, бизнес уже давно использует альтернативные корпоративные системы и не зависит от одного инструмента. Рынок адаптируется гораздо быстрее, чем меняются управленческие привычки.