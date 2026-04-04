07:57, 4 апреля 2026Интернет и СМИ

Дуров высказался о блокировке Telegram в России

Дуров пообещал адаптировать Telegram к ограничениям в России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Команда мессенджера Telegram продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, 65 миллионов россиян продолжают пользоваться приложением каждый день, а 50 миллионов из них ежедневно отправляют сообщения. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

«Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram еще труднее для обнаружения и блокировки», — пообещал он.

Ранее специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев назвал единственный способ полного отключения Telegram в России. По его словам, для этого необходимо полностью отключить интернет.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Украинский военный рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

    Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

    На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

    План Макрона оказался под вопросом из-за России

    Женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

    Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

    Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

    Все новости
