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15:58, 15 июня 2026Экономика

Россиянам раскрыли самые опасные сорняки на даче

Биолог Слынько: Самыми опасными сорняками на даче оказались пырей и борщевик
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Самыми опасными сорняками на даче считают борщевик, пырей, амброзию и еще ряд видов. Требующие особого подхода в удалении растения раскрыла россиянам доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько, пишет RT.

Амброзия — не только агрессивный сорняк, но и мощный аллерген. В особо тяжелых случаях ее пыльца может спровоцировать приступы удушья. При этом одно такое растение способно давать от 30 до 100 тысяч семян за сезон. Специалистка посоветовала уничтожать молодые всходы до цветения при помощи тяпки или лопаты, а также проводить регулярную прополку и выкапывание корней.

Для борьбы с борщевиком на даче Слынько рекомендует применять комплексный подход: молодые растения нужно выкапывать с корнем, а на взрослых до начала цветения обрезать зонтики, чтобы не дать семенам созреть и распространиться. После этого территорию нужно засеять быстрорастущими многолетними травами, которые создадут густой дерн и начнут подавлять прорастание новых семян, подчеркнула эксперт.

Биолог также упомянула такие сорняки, как пырей и сныть, — они быстро заполняют грядки даже после качественной прополки. «Главная ошибка при их удалении — использование лопаты, поскольку каждый разрезанный ею кусочек корня способен дать начало новому растению, лишь усугубляя проблему, поэтому для извлечения корневищ следует использовать вилы, аккуратно поддевая и вытягивая их из земли целиком», — подчеркнула Слынько.

Ранее россиян призвали радоваться, когда обнаружат ежа на даче. Это животное может стать бесплатным помощником на загородном участке и избавить его от насекомых и беспозвоночных.

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