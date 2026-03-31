14:26, 31 марта 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Назван единственный способ полного отключения Telegram в России

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На текущий момент времени VPN-сервисы и прокси для обхода замедления работы Telegram невозможно полностью заблокировать, убежден специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал единственный способ полного отключения доступа к мессенджеру в стране.

По мнению Трухачева, на текущий момент в стране невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы и прокси, которые россияне используют для обхода ограничений.

Исторически сложилось, что VPN — это не способ для обхода блокировок, это более сложный протокол, который обеспечивает безопасность, и в том числе государство его использует и для внутренних каналов связи, и для других своих задач. Это просто со всеми запретами получилось так, что VPN приравняли к обходу блокировок и входу на запрещенные сайты

Сергей Трухачевкиберэксперт

На сегодняшний день эффективно заблокировать Telegram, чтобы никто не смог получить к нему доступ, невозможно, полагает специалист. Единственный вариант, при котором мессенджер действительно перестанет работать — это комплексное отключение интернета, заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко призвал Роскомнадзор или Минцифры разъяснить, какие у регулятора претензии к работе Telegram, так как сегодня это неотъемлемая часть жизни и коммуникации россиян и различного рода спекуляции по этой теме достаточно опасны.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что платформа не исполняет российские законы.

