Россиянин 132 раза ударил ножом свою пожилую мать

В Крыму перед судом предстанет мужчина, ударивший 132 раза ножом пожилую мать

В Крыму перед судом предстанет 31-летний местный житель, 132 раза ударивший ножом пожилую мать. Об этом сообщает прокуратура республики.

Мужчина вину признал. Все материалы будут переданы в Верховный суд Республики Крым.

По данным правоохранителей, 30 января обвиняемый поссорился со своей матерью 1955 года рождения в квартире, расположенной в доме на Шоссейной улице в селе Трудовое. В какой-то момент он ударил женщину по лицу, потом вытащил из серванта раскладной нож и не мене 132 раз ударил им. Пострадавшая не выжила. У нее диагностировали травмы головы, шеи, груди и живота, правой верхней конечности с повреждением подкожной клетчатки и мягких тканей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Свободного, который расправился с парализованной матерью.