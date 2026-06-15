В столице россиянин на улице расправился со знакомым

В Москве задержали мужчину за убийство знакомого

В Москве задержали мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 15 июня мужчина, находясь вблизи улицы Ташкентской, не менее одного раза ударил ножом знакомого. Ранения, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия и доспросили свидетелей. В результате этих действий подозреваемый в совершении преступления был оперативно задержан. По месту его жительства обнаружено оружие, использованное при нападении, по нему назначены необходимые экспертизы.

С фигурантом проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу зарезавшего подростка из-за пакета с продуктами россиянина.