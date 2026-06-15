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14:01, 15 июня 2026Спорт

Австралийского судью могут отстранить от работы на ЧМ-2026 из-за расистского жеста

Судью матча Германия — Кюрасао могут отстранить от ЧМ-2026 из-за расистского жеста
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Scott Gardiner / Getty Images

Австралийского судью Шона Эванса могут отстранить от работы на ЧМ-2026 из-за расистского жеста, показанного перед началом матча Германия — Кюрасао. Об этом сообщает The Athletic.

Арбитр, работавший видеоассистентом на матче Германия — Кюрасао, перед матчем, когда в трансляции показывали комнату VAR, показал жест с соприкасающимися подушечками большого и указательного пальцев. Изначально он воспринимается как обозначение слова «ОК», но в последние годы ему приписывают выражение превосходства европеоидной расы над остальными. В Международной федерации футбола (ФИФА) заявили о начале внутреннего расследования.

Ранее лучший судья Африки — сомалиец Омар Абдулкадир Артан — не попал на ЧМ-2026 из-за отказа во въезде в США. Он прибыл в Майами по дипломатическому паспорту, однако таможенно-пограничная служба не разрешила ему въехать. ФИФА официально подтвердила недопуск судьи к турниру, однако отказалась вмешиваться в ситуацию, выплатив Артану полный гонорар за работу.

Причиной депортации стали подозрения в связях Артана с террористическими организациями. Во время дополнительной проверки сотрудники службы выявили информацию об ассоциации судьи с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности террористических групп, что привело к процедуре его выдворения из страны.

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