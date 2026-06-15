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14:08, 15 июня 2026Россия

В Совфеде ответили на идею включить всех участников СВО в черный список Евросоюза

Сенатор Джабаров: Идея запретить всем участникам СВО въезжать в Евросоюз абсурдна
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о включении в черный список всех российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), абсурдно. Так ее слова прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Ранее Каллас заявила, что Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно добавить всех участников спецоперации в черный список ЕС и запретить им въезд на территорию объединения.

«Это заявление Каи Каллас о поименном включении всех участников СВО в черный список принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума. Если в СВО будут участвовать 500 тысяч человек, они всех внесут в санкционные списки? Это глупость», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, раньше Запад использовал Каллас как рупор с русофобскими заявлениями, однако настроения изменились. Сейчас лидеры стран Европы всерьез обсуждают смену главы европейской дипломатии, так как ее политика не дает никаких результатов.

В начале июня председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза для всех участников СВО на Украине.

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