Россиянка приняла в подарок сумку в отпуске и заплатила за нее миллион рублей в аэропорту

Россиянка заплатила штраф за подаренную знакомым в Турции сумку Hermes Birkin

Россиянка приняла в подарок сумку Hermes в отпуске в Турции и заплатила за нее миллион рублей в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Когда женщина вернулась домой, ее остановили в воздушной гавани во время прохождения «зеленого коридора». Таможенники обнаружили в ее ручной клади незадекларированный аксессуар, стоимость которого оценили в три миллиона рублей. Уточняется, что Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware была упакована в фирменную коробку.

По словам пассажирки, сумку ей подарил знакомый в отпуске, о необходимости декларирования она не знала. Экспертиза установила, что женщина привезла с собой оригинальный товар. Его у россиянки конфисковали и назначили штраф в размере 861 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что соотечественник воровал брендовые сумки с багажной ленты аэропорта Вьетнама. В итоге его задержали в азиатской стране.