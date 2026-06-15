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14:05, 15 июня 2026Путешествия

Россиянка приняла в подарок сумку в отпуске и заплатила за нее миллион рублей в аэропорту

Россиянка заплатила штраф за подаренную знакомым в Турции сумку Hermes Birkin
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россиянка приняла в подарок сумку Hermes в отпуске в Турции и заплатила за нее миллион рублей в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Когда женщина вернулась домой, ее остановили в воздушной гавани во время прохождения «зеленого коридора». Таможенники обнаружили в ее ручной клади незадекларированный аксессуар, стоимость которого оценили в три миллиона рублей. Уточняется, что Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware была упакована в фирменную коробку.

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По словам пассажирки, сумку ей подарил знакомый в отпуске, о необходимости декларирования она не знала. Экспертиза установила, что женщина привезла с собой оригинальный товар. Его у россиянки конфисковали и назначили штраф в размере 861 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что соотечественник воровал брендовые сумки с багажной ленты аэропорта Вьетнама. В итоге его задержали в азиатской стране.

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