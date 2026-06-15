Акции космической компании Маска резко подорожали после крупнейшего в истории IPO

Акции SpaceX выросли 15 июня еще на 6 %, превысив $170 за бумагу

Акции космической компании Илона Маска SpaceX продолжили расти в цене вслед за резким подорожанием в первый день после крупнейшего в истории IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), в ходе которого удалось привлечь 75 миллиардов долларов, что втрое больше предыдущего максимума. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На премаркете бумаги SpaceX росли к моменту написания материала почти на шесть процентов, до 170,49 долларов за штуку.

При размещении стоимость одной акции составляла 135 долларов. В пятницу, 12 июня, она выросла на 19,22 процента, до 160,95 доллара.

После выхода на биржу капитализация бизнеса, который, как напоминают СМИ, «играет центральную роль в стремлении Маска построить "самодостаточный город на Марсе"», достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние самого предпринимателя — примерно 1,1 триллиона.

Стать первым в истории триллионером ему помогли в том числе инвестиции самой богатой австралийки и одной из богатейших женщин мира Джины Райнхарт — владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting купила акции SpaceX на сумму более миллиарда долларов.

