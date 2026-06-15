Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 15 июня 2026Экономика

Акции космической компании Маска резко подорожали после крупнейшего в истории IPO

Акции SpaceX выросли 15 июня еще на 6 %, превысив $170 за бумагу
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Акции космической компании Илона Маска SpaceX продолжили расти в цене вслед за резким подорожанием в первый день после крупнейшего в истории IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), в ходе которого удалось привлечь 75 миллиардов долларов, что втрое больше предыдущего максимума. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На премаркете бумаги SpaceX росли к моменту написания материала почти на шесть процентов, до 170,49 долларов за штуку.

При размещении стоимость одной акции составляла 135 долларов. В пятницу, 12 июня, она выросла на 19,22 процента, до 160,95 доллара.

После выхода на биржу капитализация бизнеса, который, как напоминают СМИ, «играет центральную роль в стремлении Маска построить "самодостаточный город на Марсе"», достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние самого предпринимателя — примерно 1,1 триллиона.

Стать первым в истории триллионером ему помогли в том числе инвестиции самой богатой австралийки и одной из богатейших женщин мира Джины Райнхарт — владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting купила акции SpaceX на сумму более миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могут выполнить свою задачу». Американская ракета Patriot упала, не догнав российский «Циркон»

    Российский БК-16 оснастили барокамерой

    Евросоюз ввел санкции против ведущего Первого канала

    В Совфеде высмеяли идею включения всех участников СВО в черный список Евросоюза

    Россиянка приняла в подарок сумку в отпуске и заплатила за нее миллион рублей в аэропорту

    Россиянин 132 раза ударил ножом свою пожилую мать

    В столице россиянин на улице расправился со знакомым

    Австралийского судью могут отстранить от работы на ЧМ-2026 из-за расистского жеста

    Экс-глава стройкомпании Минобороны нажил миллионы на списанной технике

    Акции космической компании Маска резко подорожали после крупнейшего в истории IPO

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok