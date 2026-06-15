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14:10, 15 июня 2026Наука и техника

Российский БК-16 оснастили барокамерой

«Калашников»: Российский скоростной катер БК-16 оснастили барокамерой
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российский скоростной катер БК-16 проекта 02510 оснастили барокамерой для проведения легководолазных работ. Об этом со ссылкой на директора дивизиона медицинских разработок концерна «Калашников» Василия Худолеева сообщает ТАСС.

«Катер БК-16 оснащен барокамерой для обеспечения проведения легководолазных работ и оказания помощи пострадавшим на воде. Это очень актуальная, на самом деле, история», — сказал руководитель на полях военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.

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Ранее представитель концерна сообщил, что десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований.

В июне «Калашников» заявил, что представит транспортно-десантный катер БК-16 в ходе салона «Флот-2026».

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