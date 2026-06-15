Экономика конкурента России на рынке нефти просела

ОЭСР: Экономика государств G20 в I квартале выросла меньше чем на процент

В январе-марте 2026 года экономика государств G20 выросла на 0,7 процента, если сравнивать с предыдущим кварталом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В частности, ВВП Южной Кореи вырос на 1,8 процента, Бразилии — на 1,1 процента, а Индии — на 1,9 процента. Великобритания прибавила 0,6 процента.

При этом экономика Саудовской Аравии в I квартале просела на 1,2 процента.

В годовом выражении экономика «Большой двадцатки» в I квартале выросла на 3,2 процента. Самый заметный подъем показала Индия (плюс 8 процентов).

По прогнозам, в 2026 году инфляция в странах G20 будет на 1,2 процентного пункта выше, чем ожидалось ранее, и составит 4 процента, а в 2027 году снизится до 2,7 процента за счет понижения цен на энергоносители. Кроме того, предполагается, что в этом году мировая экономика вырастет на 2,9 процента, а в 2027 году — на 3 процента.

В свою очередь, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2026 году до 2,5 процента.