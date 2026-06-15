Гарик Сукачев сбил дрон во время концерта

Mash: Певец Гарик Сукачев во время концерта в Карелии сбил дрон, снимавший выступление

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев во время концерта в Карелии собственноручно сбил дрон, который снимал выступление. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Исполнитель стал хедлайнером местного музыкального фестиваля. По словам зрителей, Сукачев вел себя так, будто находился в состоянии алкогольного опьянения. Артист бросался микрофоном, курил на сцене и бросал сигареты в толпу, а также «решил поохотиться за квадрокоптером». По данным Mash, с нескольких попыток Гарику удалось сбить дрон.

Ранее Сукачев прокомментировал введенные украинским президентом Владимиром Зеленским санкций в отношении него и еще нескольких артистов. Исполнитель заявил, что испытывает чувство глубокого удовлетворения от присутствия в одном списке с приличными людьми.