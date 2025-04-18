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15:52, 18 апреля 2025Культура

Сукачев рассказал об удовлетворении из-за санкций

Гарик Сукачев испытал удовлетворение после введения против него санкций Украины
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев прокомментировал введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении него и еще нескольких артистов. Его слова передает агентство ТАСС.

Сукачев заявил, что испытывает чувство «глубокого удовлетворения» от присутствия в одном списке с «приличными людьми».

«Я испытываю чувство глубокого удовлетворения, находясь в компании таких приличных и уважаемых людей», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении певца SHAMAN и других деятелей российского шоу-бизнеса.

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