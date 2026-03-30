Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 30 марта 2026

Пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» и отсудила ее обратно

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Madhourse / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд вернул пенсионерке из Великого Новгорода квартиру, которую она продала по «схеме Долиной» — под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов публикации, 73-летняя россиянка лишилась единственного жилья после разговора со злоумышленниками. Собеседники убедили женщину срочно продать квартиру, чтобы не потерять права на недвижимость.

Пенсионерка поверила аферистам и оформила сделку через агентство с сервисом срочного выкупа. Жилье оформили на директора компании за 1,9 миллиона рублей — эти деньги россиянка получила и сразу же передала курьеру мошенников.

При первых попытках отсудить квартиру обратно суд встал на сторону покупателя. Однако апелляция назначила психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что женщина страдала расстройством личности и действовала под влиянием мошенников — она не понимала, что фактически продает квартиру. Тогда сделку признали недействительной и вернули жилье изначальной владелице.

Риелтор попытался оспорить решение в Верховном суде, ссылаясь на статус добросовестного покупателя. Однако ему ответили, что в таких случаях применяются нормы о недействительности сделки, а не защита приобретателя. К тому же, как профессионала его должны были насторожить заниженная цена и обстоятельства сделки. В итоге квартира так и осталась за пенсионеркой, а мужчине вернули 1,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что схема Долиной распространилась за пределы России. Туристы столкнулись с похожей проблемой при долгосрочной аренде вилл на острове Бали в Индонезии. Там мошенники получают деньги за сдачу недвижимости, хотя выступают нелегальными посредниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok