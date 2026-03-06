Реклама

07:03, 6 марта 2026Путешествия

«Схема Долиной» вышла за пределы России

Россияне столкнулись со «схемой Долиной» при долгосрочной аренде вилл на Бали
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Схема Долиной» вышла за пределы России — туристы из РФ столкнулись с похожей проблемой при долгосрочной аренде вилл на острове Бали в Индонезии. Там мошенники получают деньги за сдачу недвижимости, хотя выступают нелегальными посредниками, передает РИА Новости.

С путешественниками связался человек, представившийся посредником владельца дома и заверил, что к него есть право на сдачу объекта. Аренду оплатили на год вперед, но позднее на виллу приехал настоящий владелец и заявил, что никаких денег он не получал.

«Он [владелец] просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. По его словам, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь нам предлагают съехать и самостоятельно требовать деньги обратно», — пожаловались пострадавшие.

В подобной ситуации оказались и другие россияне. При этом посредник остается с ними на связи и обещает вернуть деньги, но пострадавшие в это не верят.

Ранее в России оценили эффект от дела Долиной на рынок жилья. По словам юриста Василисы Овсянниковой, россияне изменили подход к сделкам с недвижимостью.

