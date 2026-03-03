Реклама

Экономика
11:33, 3 марта 2026Экономика

Эффект от дела Долиной на рынок жилья оценили

Юрист Овсянникова: После дела Долиной ни одна сделка не обходится без психиатра
Виктория Клабукова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Эффект от дела Долиной-Лурье оказался долговременным и сказывается спустя месяцы после окончания судебной тяжбы. О последствиях битвы за квартиру звезды «Газете.Ru» рассказала руководитель юридического отдела сервиса «Защита сделки» экосистемы недвижимости М2 Василиса Овсянникова.

В страхе нарваться на обманутого мошенниками продавца россияне изменили подход к сделкам с уязвимыми категориями населения. В последние месяцы, по наблюдениям юриста, ни одна сделка не обходится без справки о прохождении психиатрического освидетельствования вне зависимости от возраста продавца. Кроме того, покупатели часто фиксируют сделку на камеру и просят продавца присутствовать на сделке вместе с родственниками, чтобы исключить мошенническую схему с «секретной» операцией.

Самой безопасной сделкой, по мнению риелторов и юристов, сейчас является альтернативная, когда взамен старой квартиры продавец покупает новую. Оплата в большинстве случаев проводится через системы безопасных расчетов, а безналичная оплата с гарантом в лице банка используется для того, чтобы оградить себя от предложений аферистов.

С ростом случаев мошенничества меняется и законодательство. В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила продажи готового жилья. Он предполагает введение «периода охлаждения» между заключением договора и регистрацией сделки длиной в неделю. Правда, с принятием такого закона продать квартиру быстро станет сложнее, а продажи в цепочках из трех-четырех альтернативных сделок начнут ощутимо затягиваться. Вдобавок законодатели рассматривают возможность проведения оплаты за сделку только после перехода прав собственности и только с использованием банковского аккредитива или через систему безопасных расчетов. Оплату наличными предлагается исключить, а при продаже единственной квартиры обязать продавца подтверждать наличие другого места проживания.

Изменилась и судебная практика. Решение суда по делу Долиной-Лурье стало прецедентом, на который теперь ссылаются и другие инстанции. Суды все реже идут на поводу у продавцов, которые аргументируют отмену сделки «особыми обстоятельствами». Продавец теперь признается всецело дееспособным участником сделки, способным оценить все риски и нести ответственность за собственные действия.

Ранее стало известно о благотворном влиянии «эффекта Долиной». Как оказалось, ситуация вокруг квартиры певицы позитивно повлияла на рынок новостроек.

