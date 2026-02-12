Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:02, 12 февраля 2026Экономика

Назван неожиданный плюс «эффекта Долиной»

НОПРИЗ: «Эффект Долиной» позитивно повлиял на первичный рынок жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

Проблемы с мошенниками, возникшие на фоне «эффекта Долиной», положительно повлияли на первичный рынок недвижимости. Об этом заявил вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко, передает ТАСС.

По его словам, история с квартирой певицы Ларисы Долиной заставила россиян осторожнее относиться к покупке вторичного жилья и чаще выбирать квартиры в новостройках. Однако эксперт подчеркнул, что влияние громкого дела не было решающим фактором, хоть и поддержало застройщиков в определенный момент.

Ранее Федорченко заявил, что незначительный плановый рост цен на жилье положительно влияет на строительную отрасль.

