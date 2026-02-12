Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 12 февраля 2026Экономика

Назван неожиданный плюс роста цен на жилье

НОПРИЗ: Небольшой рост цен на жилье положительно влияет на стройотрасль
Александра Качан (Редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Незначительный рост цен на жилье положительно влияет на строительную отрасль. Плюс удорожания недвижимости назвал вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко, передает ТАСС.

«Плановый, даже немножко превышающий инфляцию рост цен на жилье, особенно если он сопровождается ростом качества этого жилья, это не так плохо, это привлекает инвестиции в экономику, в отрасль», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что такое удорожание жилья является естественным экономическим процессом.

Федорченко добавил, что серьезное падение цен, в свою очередь, может привести к негативным последствиям. Он привел в пример ипотечный кризис в США, который начался по этой причине. «Большинство граждан, я думаю, не очень хотят, чтобы цены на их квартиры, которые есть, падали», — отметил специалист.

Ранее Федорченко назвал ставку Центробанка, которая поможет оживить покупательский спрос на рынке жилья. По его словам, для этого ставка должна опуститься до 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok