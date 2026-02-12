Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:03, 12 февраля 2026Экономика

Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

НОПРИЗ: Для реализации отложенного спроса на жилье нужна ставка ЦБ 10 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Оживить покупательский спрос на российском рынке жилья поможет ключевая ставка Центробанка в 10 процентов. Об этом заявил координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко, передает ТАСС.

По словам эксперта, снижение ставки до указанного уровня позволит реализовать отложенный спрос на покупку недвижимости. «Падение ставки до 10 процентов станет тем барьером, когда люди, которым очень нужна квартира, начнут задумываться о покупке, даже при этом высоком платеже, потому что назвать такую ипотеку льготной язык не поворачивается», — объяснил Федорченко.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал комфортную для россиян ставку по ипотеке. По его словам, заемщики смогут выплачивать кредиты на жилье без неудобств при ставке ниже 16 процентов.

