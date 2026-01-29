Реклама

Экономика
18:26, 29 января 2026Экономика

Названа выгодная для россиян ипотечная ставка

Риелтор Апрелев: Для россиян выгодна ипотечная ставка ниже 16 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выгодная для россиян ипотечная ставка должна составлять менее 16 процентов. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радиоточкой НСН».

«Пока ставка по ипотеке на вторичном рынке не снизится ниже 16 процентов, она будет по-прежнему оставаться заградительной», — отметил эксперт. Он добавил, что такая ставка имеет не только экономический, но и психологический эффект, и без снижения до указанного порога серьезных изменений на рынке жилья ждать не стоит. В особенности это касается Москву.

«Глобальных изменений в этом году не ждем на рынке», — заключил Апрелев.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средняя стоимость жилья в России может вырасти на 7-10 процентов при сохранении текущей экономической ситуации.

