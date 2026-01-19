Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:39, 19 января 2026Мир

В ЕС предрекли развод с США из-за Гренландии

Politico: В ЕС считают неизбежным политический развод с США из-за Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Marko Djurica / Reuters

Часть чиновников в Европейском союзе (ЕС) считают, что политический развод с США неизбежен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Такое мнение у европейских чиновников сложилось на фоне ситуации вокруг Гренландии. По словам собеседников агентства, даже для «самых давних и лояльных союзников» США угроза американского лидера Дональда Трампа ввести карательные пошлины стала последней каплей. Уточняется, что в частных разговорах европейские политики называют «безумным» решение Вашингтона.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию. В свою очередь, страны ЕС задумались над введением ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    В России взялись возвращать в воздух старые гражданские самолеты

    Траты россиян на новогодний стол оценили

    Глава Верховного суда России предложил изменить порядок обжалования решения мировых судей

    Российский офицер рассказал о бое с сотней украинских солдат на СВО

    На Западе сделали Европе предупреждение из-за Украины

    Трампу дали один совет насчет России

    Пленный рассказал о гибели ожидающих эвакуации бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok