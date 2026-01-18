Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:11, 18 января 2026Экономика

ЕС решил ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии

FT: ЕС начал обдумывать введение ответных пошлин против США на 93 млрд евро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) начал обдумывать ответ на пошлины президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«ЕС готовит пошлины на 93 миллиарда евро в ответ на угрозу Трампа в отношении Гренландии», — указано в сообщении.

Отмечается, что ЕС в качестве ответных мер может также ограничить американским компаниям доступ на европейский рынок.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Во Франции необычно объяснили притязания Трампа на Гренландию

    Гашек раскритиковал Трампа

    В Китае заявили о «беспрецедентном давлении» на Киев в переговорах

    На Украине сделали признание о переговорах с США

    В Бундесвере помахались с гренландцами

    Премьер Британии осудил Трампа

    Президент Ирана сказал об объявлении войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok