Раскрыта тема секретных переговоров с участием Зеленского

«УП»: Зеленский на секретных переговорах обсуждал выборы в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский на секретных переговорах обсуждал выборы главы государства уже в этом году. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в правящих кругах.

Ранее издание писало, что Зеленский провел секретную встречу в загородной резиденции с представителями правящей элиты. Стороны обсуждали дальнейшие планы конфигурации власти.

По словам источников, на совещании Зеленский и представители власти обсуждали якобы рост рейтинга украинского лидера. «Положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что во время встречи в резиденции команда всерьез обсуждала возможность проведения президентских выборов уже в конце осени этого года», — пишут журналисты.

Участники секретного совещания руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит попробовать воспользоваться моментом».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сделает «кадровые выводы» чиновникам в общинах. Причиной может стать отставание в процессе подготовки к зиме.

