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14:10, 8 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили требование Украины улучшить условия мирного плана Трампа

Депутат Журавлев: Украина не заинтересована в мире, а Зеленский наживается на конфликте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не заинтересована в мире, а президент Владимир Зеленский наживается на конфликте и дает возможность заработать своим европейским кураторам, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Требование Украины улучшить условия мирного плана президента США Дональда Трампа депутат объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Не устану повторять, что Зеленский не примет никаких условий, хоть они бы возвращали Украину и к границам Золотой Орды. Он наживается на этой войне лично, дает заработать своим европейским кураторам и в целом отлично справляется с поставленной для него задачей: ослаблением России», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, Киев будет лишь имитировать переговорный процесс, однако на деле все усилия направлены на продолжение боевых действий.

«Киев будет делать вид, что что-то где-то там рассматривает, куда-то пытается нечто отправить — на деле, все усилия предпринимаются исключительно для того, чтобы война продолжалась буквально до последнего украинца. Украину можно только принудить к миру, капитуляции, сдаче в плен, а для этого нанести такие военные удары, после которых режим не мог бы уже оправиться. Судя по тому, как бодро и весело Зеленский скачет по миру, таких ударов еще не было», — добавил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Утверждается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

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