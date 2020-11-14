Стало известно о планах Заворотнюк вернуться на телевидение

Актриса Анастасия Заворотнюк в скором времени планирует появиться в нескольких ток-шоу. Об этом сообщил «Собеседник» со ссылкой на источники.

Отмечается, что артистка собирается дать большое интервью Андрею Малахову для его передачи «Прямой эфир». По словам источника, она сделает это, как только ей позволит состояние здоровья.

11 ноября стало известно, что 49-летняя Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. Артистка находится в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях во внешности актрисы.

В октябре 2019 года СМИ узнали, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга.