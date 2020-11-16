Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Певица Анита Цой раскритиковала призыв артиста Валерия Меладзе к бойкоту новогодних шоу. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Цой, хотя отказ от съемок новогодних программ и может привлечь внимание государства, артисты все же должны оставаться со своими поклонниками в эти непростые времена.

В то же время артистка согласилась с Меладзе в том, что следует привлечь внимание к работникам сферы развлечений и их проблемам, но при этом подчеркнула необходимость найти другой способ. Она добавила, что для этого все артисты должны действовать одновременно.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов также ответил на призыв Меладзе, Григорьев-Апполонов не согласился с позицией своего коллеги, отметив, что на самом деле участие в новогодних шоу артистам приятно и необходимо, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть».

14 ноября Меладзе опубликовал в Instagram пост, в котором призвал артистов к бойкоту новогодних шоу. Так он надеется привлечь внимание властей и граждан к проблемам музыкантов, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Позднее певец отказался от своей идеи, посчитав, что она не будет пользоваться поддержкой среди артистов.