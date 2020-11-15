Солист «Иванушек» ответил на призыв Меладзе о бойкоте новогодних программ

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов ответил на призыв певца Валерия Меладзе, который предлагал российским артистам отказаться от участия в съемках новогодних телепрограмм. Его слова в воскресенье, 15 ноября, приводит РИА Новости.

Григорьев-Апполонов не согласился с позицией своего коллеги, отметив, что на самом деле участие в новогодних шоу артистам приятно и необходимо, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть». Он также отметил, что его группа уже снялась в одной из подобных программ и не планирует отказываться от аналогичных предложений, если они будут.

В то же время певец признал, что в индустрии развлечений действительно сложилась тяжелая ситуация из-за ограничений, которые власти вводят в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, в отрасли наблюдается «полная катастрофа», которая затрагивает не только непосредственно артистов, но и «сферу обслуживания, поддержки, помощи, СТН, в том числе и гардеробщиц».

Ранее Меладзе пожаловался, что из-за введенных властями ограничений на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч представителей индустрии развлечений остались без работы. В связи с этим он призвал артистов массово отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь россияне не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Певец посчитал, что так можно привлечь внимание к данной проблеме. С ним отчасти согласился певец Лев Лещенко, также его поддержал продюсер Иосиф Пригожин, однако позже сам Меладзе от своей инициативы отказался.