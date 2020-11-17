Меладзе пригласили выступить в «красной зоне» для больных COVID-19

Певца Валерия Меладзе стали приглашать выступать в «красной зоне» для больных COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь артиста Татьяна Николашина сообщила, что ему поступило несколько предложений из медицинских учреждений. Какое количество больниц посетит певец, она не уточнила.

16 ноября Меладзе в своем Instagram-аккаунте обратился к медикам Москвы и Московской области с предложением выступить в больницах «красной зоны». Исполнитель уточнил, что делает это не ради пиара, а чтобы морально поддержать пациентов и медиков.

До этого певец призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Меладзе пожаловался на введенные властями ограничения, связанные с театрами и музыкальными площадками.