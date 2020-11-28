Составлен рейтинг самых популярных российских исполнителей

Газета «Культура» составила рейтинг российских исполнителей. Об этом сообщается на сайте издания.

Критериями для включения в список стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число подписчиков в соцсетях и число просмотров и лайков видеоклипов. Также учитывались доходы исполнителей.

В рейтинг вошли преимущественно музыканты нового поколения. Первое место занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль). Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big. В пятерку лидеров вошли также Zivert и Morgenshtern.

23 ноября продюсер и композитор Виктор Дробыш увидел спасение новогодних телешоу в приглашении на них молодежных исполнителей, таких как Моргенштерн и группа Little Big. Он считает, что россияне потеряли интерес к «новогодним огонькам», поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты. «У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького», — объяснил продюсер.

Ранее стало известно, что Little Big намерена выступить от России на конкурсе «Евровидение» в следующем году. В этом году группа прошла все отборочные туры для участия в конкурсе и была заявлена как представитель страны, но это не гарантирует ее присутствие на конкурсе в следующем году. Little Big придется заново пройти отбор, представив несколько новых песен.