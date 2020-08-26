Лолита обматерила закрывший ее лицо смайликом телеканал

Российская певица Лолита обматерила телеканал RU.TV, закрывший смайликом ее лицо в клипе Светланы Лободы Boom Boom. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

«Я очень хочу, чтобы этот ****** [гребаный] смайлик не закрывал мое лицо, потому что я считаю, что в свете всего, что происходит в мире, меня унижают как пожилую женщину, пенсионерку. И ***** [блин], какого *** [черта] можно было закрыть мое пожилое **** [лицо] каким-то молодым смайликом?» — возмутилась артистка и поинтересовалась у представителей канала, есть ли у них смайлик для пенсионеров.

Ранее исполнительницу закрыли смайликом, пока в эфире шел клип Boom Boom. Уточняется, что причиной конфликта стало то, что в 2018 году Лолита публично послала матом представителей «Русской медиагруппы», которая владеет RU.TV. Представители холдинга обзванивали артистов с просьбой не посещать премии-конкуренты, из-за чего многие музыканты отказались от участия в мероприятии MusicBox. В свою очередь Лолита со сцены поддержала организаторов MusicBox.

Клип Лободы вышел 30 июля. Несмотря на схожесть музыкального видео с работами певицы Maruv и группы Little Big, понравился он далеко не всем зрителям. Набрав более двух миллионов просмотров, он получил лишь 65 тысяч «лайков» и 137 тысяч негативных оценок.