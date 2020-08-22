Бывший муж Лолиты стал бомжом

Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает «Стархит».

Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил информацию, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.

Отмечается, что в квартире Лолиты он был зарегистрирован с марта 2012-го. До этого ее бывший муж был гражданином Белоруссии, там он тоже считался человеком без определенного места жительства.

В июне Милявская обратилась в Басманный суд с иском к экс-супругу о его принудительном выселении из ее московской квартиры. Она также хотела лишить Иванова прописки, так как, по ее словам, он больше не проживает в апартаментах и не платит за коммунальные услуги.

В апреле Иванов после окончательного разрыва с Милявской написал на нее заявление в полицию. Он заявил, что ее адвокат требовал признать их брак фиктивным, однако сделать этого в суде не удалось. По этой причине бывший супруг Лолиты обратился в правоохранительные органы, чтобы та ответила за свои слова.

Лолита объявила, что рассталась с Ивановым в июле 2019-го, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.