Селена Гомес решила завершить карьеру

Американская певица Селена Гомес сообщила о скором завершении музыкальной карьеры. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.

28-летняя артистка решила, что не всегда будет заниматься музыкой. «Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?» — порассуждала исполнительница. Она отметила, что своей лучшей композицией считает Lose You to Love Me, однако, по ее словам, эта песня нравится далеко не всем.

«Многим нравится моя музыка, и за это я им благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет совсем другим», — заявила Гомес. Она добавила, что релиз будет ее последней попыткой изменить свой стиль.

Свой дебютный альбом Kiss & Tell певица выпустила в 2009 году. Позже она записала три сольных пластинки и два релиза в составе группы Selena Gomez & the Scene.